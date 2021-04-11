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Умер народный артист Эмиль Верник

ТАССиещё 2
8 минут назад
Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу сын режиссера Игорь Верник.
Умер народный артист Эмиль Верник
Фото: ТАССТАСС
"Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник", - сказал собеседник агентства.
О месте и времени похорон будет сообщено позже.
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