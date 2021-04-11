В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

СМИ узнали, что у Плисецкой до сих пор нет могилы

News.ruиещё 1
23 минуты назад
Прах балерины Майи Плисецкой хранится дома у её вдовца — композитора Родиона Щедрина. Артистка умерла шесть лет назад, но могилы у неё до сих пор нет ни в России, ни в Германии, где она жила последнее время.
Балерину Майю Плисецкую оставили без могилы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Незадолго до своей смерти Плисецкая составила завещание, которое огласил СМИ генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией, — говорится в документе.
Плисецкая запретила устраивать себе похороны с выносом гроба на сцену и пышными церемонии. Гражданская панихида состоялась в Германии, хоронили великую балерину только самые близкие люди.
Урна с прахом артистки хранится у её супруга, сообщает издание «Дни.ру». По некоторым предположениям, Щедрин хочет выполнить волю Плисецкой в части того, чтобы их прах развеяли совместно. Но могилы у великой актрисы нет до сих пор ни в России, ни в Германии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Майя Плисецкая признана одной из величайших балерин XX века. Будущая прима родилась 20 ноября 1925 года в Москве и дожила до 90 лет, закончив свою жизнь возрасте 90 лет в Мюнхене (Германия).
Общество,Владимир Урин,Майя Плисецкая,Родион Щедрин,Россия,Германия,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители