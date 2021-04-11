Балерину Майю Плисецкую оставили без могилы

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Незадолго до своей смерти Плисецкая составила завещание, которое огласил СМИ генеральный директор Большого театра Владимир Урин

Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией, — говорится в документе.

Плисецкая запретила устраивать себе похороны с выносом гроба на сцену и пышными церемонии. Гражданская панихида состоялась в Германии, хоронили великую балерину только самые близкие люди.

Урна с прахом артистки хранится у её супруга, сообщает издание «Дни.ру». По некоторым предположениям, Щедрин хочет выполнить волю Плисецкой в части того, чтобы их прах развеяли совместно. Но могилы у великой актрисы нет до сих пор ни в России, ни в Германии.