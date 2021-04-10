Минобороны показало автобиографию Гагарина

К 60-летию первого полета человека в космос Минобороны РФ опубликовало личные дела и другие документы первых российских космонавтов. Теперь желающие могут взглянуть на выписки из диплома и послужного списка Юрия Гагарина , а также познакомиться с деталями биографии других пионеров космоса.

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В преддверии Дня космонавтики Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о первых российских космонавтах. В частности, впервые увидели свет личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос - Юрия Гагарина, Германа Титова Алексея Леонова и других. Подробнее с ними можно ознакомиться в специальном мультимедийном проекте "Земные орбиты покорителей космоса" на сайте ведомства. Среди документов оказалась автобиография Юрия Гагарина, написанная от руки 28 марта 1957 года.

"Я, Гагарин Юрий Алексеевич, родился 9 марта 1934 г. в семье колхозника в селе Клушино Гжатского района Смоленской области . В 1941 году поступил учиться в Клушинскую НСШ. Но учеба была прервана нашествием фашистов", - писал он. Далее Гагарин сообщал о своем образовании, полученных специальностях и семье. "Я и мои родственники к судебной ответственности не привлекались, гражданских и избирательных прав не лишались.

Из родных и знакомых за границей никого нет. В настоящее время мой домашний адрес: город Гжатск Смоленской области, Ленинградская улица, дом N47", - завершался документ. В 1955-1957 годах Гагарин обучался в 1-ом Чкаловском военном училище. Из экзаменационных ведомостей к диплому видно, что Гагарин был отличником и хорошо разбирался как в бомбометании, так и в истории военного искусства.

До 1959 года Гагарин служил в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. За время службы он, судя по документам, "показал себя дисциплинированным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и политически грамотным офицером".

Аттестационная комиссия обратила внимание, что Гагарин "обладает такими качествами, как честность, скромность, коммунистическое отношение к труду", "проявляет активность в общественной и политической жизни части", "обладает организаторскими способностями" и "при принятии решений исходит из конкретной обстановки". Также можно взглянуть на приказ министра обороны СССР Родиона Малиновского от 12 апреля 1961 года, который гласит:

"Космонавт Военно-воздушных сил старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич 12 апреля 1961 года отправляется на корабле-спутнике в космическое пространство с тем, чтобы первым проложить путь человека в космос, совершить беспримерный героический подвиг и прославить навеки нашу Советскую Родину".

Оказалось среди документов и полетное задание Гагарина. Согласно нему, полное время полета должно было составить 1 час 46 минут. Долгие годы считалось, что полет продлился 1:48, но рассекреченные в 2011 году документы прояснили ситуацию - Гагарин облетел Землю за указанные в полетном задании 1:46.

Еще одним важным документом стал отчет о прохождении военной службы, включающий в том числе запись о присвоении звания космонавта. Послужной список заканчивается следующей записью: "27 марта 1968 года погиб при исполнении служебных обязанностей в результате катастрофы самолета. Похоронен в городе Москве на Красной площади у Кремлевской стены. Исключен из списков офицерского состава Вооруженных Сил СССР в связи со смертью".

Кроме того, на сайте представлено свидетельство от 6 июня 1977 года о присвоении планете N 1772 имени GAGARIN. Этот документ был лично подписан астрономом Людмилой Черных, открывшей планету. В документах можно ознакомиться с интересными деталями биографии и других космонавтов.