Турцию могут закрыть для российских туристов

Как писал «Рамблер», в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин
руководителю Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой
и главе Роспотребнадзора Анне Поповой
разработать к 9 апреля меры по обеспечению безопасности России от завоза новых штаммов коронавируса из Турции. 9 апреля Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в Турции за последние несколько недель возросла на 40%. При этом вернувшиеся из Турции граждане привезли в РФ сразу и британский, и южноафриканский штамм коронавируса.