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Турцию могут закрыть для российских туристов

Вероника Полынина
9 минут назад
Турцию могут закрыть для российских туристов из-за ухудшения эпидемиологический ситуации в этой стране.
Турцию могут закрыть для российских туристов
Фото: ReutersReuters
Как сообщает VTimes, 9 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проведет совещание с участием представителей Роспотребнадзора и МИД РФ, на котором будет обсуждаться возможность приостановки туризма в Турцию.
Издание «Турпром» сообщает, что будут обсуждаться два возможных варианта. Мягкий вариант предполагает введение двухнедельного карантина для туристов по возвращении из Турции. Жесткий вариант – прекращение авиасообщения с Турцией и запрет на продажу туристических путевок в страну.
Как писал «Рамблер», в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин руководителю Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать к 9 апреля меры по обеспечению безопасности России от завоза новых штаммов коронавируса из Турции. 9 апреля Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в Турции за последние несколько недель возросла на 40%. При этом вернувшиеся из Турции граждане привезли в РФ сразу и британский, и южноафриканский штамм коронавируса.
Общество,Михаил Мишустин,Анна Попова,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,МИД,Турция,
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