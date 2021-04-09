Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата.

Для людей, кто хоть что-то смыслит в фармакологии и медицине, выводы Госинститута выглядели, мягко говоря, странно. Но для политологов и специалистов по региону все очевидно – в Словакии продолжается внутренняя возня по вопросу поставок «Спутника V».

Да, в Словакии на сегодняшний день более 100 тысяч зараженных людей (и их число растет), более 10 тысяч погибших. Однако значительная часть политической элиты все равно воспринимает согласие купить российскую вакцину даже не как ошибку, а как национальное предательство и ересь.

«Для них сам факт приобретения вакцины в России недопустим – и потому, что она российская, и потому, что они просто не верят, что Россия может произвести какой-то качественный продукт, кроме военной техники», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Но таких всё же в словацких государственных, окологосударственных или научных кругах меньшинство. И далеко не факт, что фальсифицируя тесты вакцины, они боролись с ересью. Причиной действий стала скорее не ярость, а банальная трусость.

«Куда большее число словацких чиновников и ученых смотрят в рот Евросоюзу. Они в принципе не против российской вакцины, но ждут одобрения из Брюсселя. Без такого одобрения они и шаг боятся сделать», – продолжает Вадим Трухачев.

Для сравнения, например, можно посмотреть на позицию Госинститута по «рукопожатной» европейской вакцине AstraZeneca, недавно оказавшейся в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения. Вплоть до десятков смертей, стоит напомнить.

«Когда в марте Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) готовилось вынести окончательное мнение о безопасности AstraZeneca, Государственный институт по контролю за лекарственными средствами настаивал на рекомендации продолжить вакцинацию этим препаратом», – напоминает газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Нам пора привыкнуть к тому, что в Словакии, как и в Чехии, всё, что связано с Россией, будет вызывать жесткие споры внутри этих стран. Там есть и русофобы, и русофилы, и умеренные прагматики, и проевропейцы, и евроскептики. И никакой коронавирус, никакое бедственное положение двух этих стран в эпоху пандемии не в состоянии этого изменить. Если бы не было «Спутника» – его надо было придумать, чтобы подогреть очередной виток данного спора», – говорит Вадим Трухачев.

Если Москва будет продолжать работать с Европой, даже спасать ее, то ей придется погружаться во внутренние дрязги и в том числе быть готовой стать жертвой таких вот провокаций. Впрочем, «Спутник V» свою достойную репутацию уже заработал – и вряд ли словацкие спекуляции способны ее поколебать.

Запад готовит сценарий информационной атаки на российскую вакцину "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. Об этом сообщил ТАСС в пятницу высокопоставленный источник в Кремле.

"Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", - сказал он.

По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» отличается от той, которая была описана в авторитетном журнале The Lancet и получила одобрение. Как пишет издание Dennik N, к соответствующему выводу пришли словацкие учёные.

Препарат пока находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), являющегося регулятором Евросоюза. Страны ЕС не могут закупать вакцину до тех пор, пока она не получит одобрение ЕМА и регистрации. Впрочем, в двух государствах — в Словакии и в Венгрии — проигнорировали это правило.

Покупка «Спутника V» привела к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр Игор Матович, являющийся главным сторонником вакцины во властных кругах страны, а также глава национального Минздрава Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата без регистрации в ЕС, лишились своих постов.

Матович, остающийся вице-премьером и главой Минфина , констатировал, что в стране идёт политическая игра и влиятельные силы пытаются сорвать вакцинацию российским препаратом. Он назвал эти действия циничными и хладнокровными.

Рамблер

«Они действуют, учитывая мнение 500 тысяч человек, которые не хотят прививаться другой вакциной, кроме «Спутника». <...> Сосредоточусь на главном — нам нельзя потерять «Спутник». К сожалению, на данный момент это самый вероятный сценарий», — написал Матович в Facebook.

Он также сообщил, что посетил Москву и намерен встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым , с которым Матович и согласовывал поставку 2 млн доз препарата. Он подтвердил, что переговоры будут касаться дальнейших перспектив использования вакцины в Словакии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российской вакциной против коронавируса «Спутник V» в Словакии.

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«В ЕС, с одной стороны, есть централизованное агентство, с другой стороны, есть желание отдельных стран, не дожидаясь централизованных решений, на основе двусторонних контактов обговаривать возможные закупки», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что есть устойчиво высокий спрос на российскую вакцину во многих странах мира. Пресс-секретарь назвал это очевидной реальностью, с которой приходится работать.

Ранее предполагалось, что 6 апреля министерство здравоохранения Словакии сделает заявление о результатах экспертизы российской вакцины «Спутник V» и о том, будет ли она одобрена к использованию на территории страны. Но позднее представитель ведомства Зузана Элиашова сообщила РИА Новости, что Минздрав Словакии отложил заявление до конца этой недели.

Ранее словацкий регулятор заявил, что завершил лабораторные исследования российской вакцины.

Братиславское издание Pravda проинформировало со ссылкой на представителя института Магдалену Юркемикову, что словацкий регулятор - Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ), не смог сделать заключение о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V».

«Наш институт направил 30 марта в минздрав заключение, в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины "Спутник V" из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах», - заявила Юркемикова.