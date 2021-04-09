Умер народный артист Рудольф Фурманов

Народный артист России
, лауреат премии правительства в области культуры, основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов
умер в Петербурге
, сообщили в администрации города.
«Ушел из жизни Рудольф Фурманов», – сообщил источник ТАСС.
Рудольф Фурманов родился
22 октября 1938 года в Ленинграде.
Заслуженный деятель искусств России (1998).
Народный артист России (2008).
В 1959 году окончил Газотопливный техникум, затем заочно Политехнический институт. В 1962-1964 годах учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского.
В 1988 году основал и учредил в Санкт-Петербурге первый в России контрактный репертуарный театр «Русская антреприза» им. А. Миронова.
Автор книг «Из жизни сумасшедшего антрепренера» (1998) и «Неугомонный!» (2003), «Жизнь и происшествия Рудольфа Иванова. Дневники». Издательство «Белое и черное», 2008 год.
В 1999-2001 годах – автор телевизионного цикла из 30 передач «У меня еще есть адреса» на Санкт-Петербургском телевидении.
Член Союза театральных деятелей России, Союза концертных деятелей России, Гильдии артистов кино России.