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Умер народный артист Рудольф Фурманов

Деловая газета "Взгляд"
3 часа назад
Народный артист России, лауреат премии правительства в области культуры, основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов умер в Петербурге, сообщили в администрации города.
Умер народный артист Рудольф Фурманов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ушел из жизни Рудольф Фурманов», – сообщил источник ТАСС.
Рудольф Фурманов родился 22 октября 1938 года в Ленинграде.
Заслуженный деятель искусств России (1998).
Народный артист России (2008).
В 1959 году окончил Газотопливный техникум, затем заочно Политехнический институт. В 1962-1964 годах учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского.
В 1958-1988 годах – автор и постановщик концертных гастрольных программ выдающихся деятелей театра и кино: Николая Симонова, Аркадия Райкина, Георгия Товстоногова, Андрея Миронова, Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского. Постоянный партнер Анатолия Папанова и Андрея Миронова на эстраде.
В 1988 году основал и учредил в Санкт-Петербурге первый в России контрактный репертуарный театр «Русская антреприза» им. А. Миронова.
Автор книг «Из жизни сумасшедшего антрепренера» (1998) и «Неугомонный!» (2003), «Жизнь и происшествия Рудольфа Иванова. Дневники». Издательство «Белое и черное», 2008 год.
В 1999-2001 годах – автор телевизионного цикла из 30 передач «У меня еще есть адреса» на Санкт-Петербургском телевидении.
Член Союза театральных деятелей России, Союза концертных деятелей России, Гильдии артистов кино России.
Общество,Рудольф Фурманов,Аркадий Райкин,Георгий Товстоногов,Иннокентий Смоктуновский,Анатолий Папанов,Николай Симонов,Евгений Леонов,Андрей Миронов,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,Россия,
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