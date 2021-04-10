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Эдвард Бил удивил подписчиков заявлением о поиске денег для пострадавшей

News.ruиещё 1
37 минут назад
Эдвард Бил, устроивший 1 апреля аварию с участием восьми автомобилей, заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.
Эдвард Бил заявил о поиске денег для пострадавшей
Фото: ТАССТАСС
В эмоциональных интервью Бил, который находится под домашним арестом, заявлял, что продаст все свои машины, чтобы оплатить лечение женщины. Однако подписчики Била подсчитали, что его автопарк стоит гораздо дороже. Для того, чтобы получить пять миллионов рублей, блогеру достаточно продать сего лишь один BMW седьмой серии, минимальная цена которого как раз и составляет указанную сумму, пишет телеканал «360».
Что касается других машин пранкера, Bentley Continental GT Speed стоит от 3 млн рублей, Porsche Panamera 4S — не меньше 2 млн. Самый «скромный» автомобиль в коллекции блогера. — это ВАЗ 21099. А остальные машины стоят уже просто баснословных денег: автопарк Била оценивали примерно в 37 млн рублей. Так что заявление блогера о том, что он будет продавать все машины, чтобы найти пять миллионов рублей для Марии Артёмовой, звучит как минимум странно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты разыскали шикарный трёхэтажный особняк, которым хвалился Эдвард Бил, и выяснили, что никто из соседей его не знает. Речь идёт об особняке в трёх километрах от МКАД, где якобы пранкер живёт с женой и дочкой, а также о красном суперкаре Porsche, который якобы стоит у него во дворе.
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