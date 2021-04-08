Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер

Белла Шпинер родилась в городе Осиповичи (Могилевская область). После школы поступила в Минское училище искусств, а затем в Белорусскую государственную академию искусств. С 2002 года сотрудничала с Республиканским театром белорусской драматургии.
Снялась в 15 картинах, в том числе популярном в России сериале «Мухтар. Новый след».
Шпинер также была талантливой вокалисткой, работала в группе «Дилижанс-jazz».
«Рамблер» писал, что 5 апреля в возрасте 55 лет от рака мозга скончался британский актер Пол Риттер, известный по роли инженера Анатолия Дятлова в мини-сериале HBO «Чернобыль».