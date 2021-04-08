В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер

Вероника Полынина
1 час назад
Белорусская актриса и певица Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет, сообщил музыкант Андрей Лабчевский.
Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер
Фото:  «Куба», 2016 год «Куба», 2016 год
По информации «Комсомольской правды», длительное время Шпинер боролась с онкологическим заболеванием.
Белла Шпинер родилась в городе Осиповичи (Могилевская область). После школы поступила в Минское училище искусств, а затем в Белорусскую государственную академию искусств. С 2002 года сотрудничала с Республиканским театром белорусской драматургии.
Снялась в 15 картинах, в том числе популярном в России сериале «Мухтар. Новый след».
Шпинер также была талантливой вокалисткой, работала в группе «Дилижанс-jazz».
«Рамблер» писал, что 5 апреля в возрасте 55 лет от рака мозга скончался британский актер Пол Риттер, известный по роли инженера Анатолия Дятлова в мини-сериале HBO «Чернобыль».
Общество,Пол Риттер,Анатолий Дятлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители