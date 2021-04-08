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Ушла из жизни актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер

Вечерняя Москва
1 час назад
Актриса Белла Шпинер скончалась в Минске, ей было 45 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.
Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер
Фото:  «Куба», 2016 год «Куба», 2016 год
Причиной смерти, по его словам, стало онкологическое заболевание.

СПРАВКА «ВМ»

Белла Шпинер родилась в 1976 году в Белоруссии. Минское училище искусств она окончила в 1994 году. Она снялась в сериалах «Куба», «Гадание при свечах», «Журов» и «Мухтар. Новый след». Шпинер также была вокалисткой группы «Дилижанс-jazz».
Общество,Журов,Куб,
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