Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер

СПРАВКА «ВМ»

Белла Шпинер родилась в 1976 году в Белоруссии. Минское училище искусств она окончила в 1994 году. Она снялась в сериалах «Куба», «Гадание при свечах», «Журов» и «Мухтар. Новый след». Шпинер также была вокалисткой группы «Дилижанс-jazz».