В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

"Не дать раскачать ситуацию": Золотов пригрозил оппозиционерам

Артём Кульша
1 час назад
Задача Росгвардии — не дать экстремистам раскачать ситуацию в России. Об этом ее директор Виктор Золотов сообщил ТАСС.
"Не дать раскачать ситуацию": Золотов пригрозил оппозиционерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В понедельник, как сообщал «Рамблер», исполнилось пять лет со дня создания Росгвардии. Сегодня Золотов дал интервью ТАСС. В ходе него он рассказал, что деятельность службы пронизывает все жизненно важные сферы — она обеспечивает охрану особо важных объектов, способствует функционированию атомной отрасли, систем энергетики и водоснабжения, контролирует легальный оборот оружия и соблюдение закона частными охранными организациями и охранными структурами министерств и ведомств, участвует в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, защищает спокойствие в общественных местах.
«Организаторам и участникам (несогласованных. — Прим. ред.) акций нужно понимать, что они грубо нарушают закон. Наша задача не дать экстремистам раскачать ситуацию. Наши сотрудники и военнослужащие профессионально подготовлены и действуют исключительно в рамках закона и адекватно ситуации, и я благодарен им за выдержку и мужество, которые они проявляют, несмотря на провокации, а иногда и немотивированную агрессию в их адрес», — добавил Золотов.
Он признал, что процесс создания Росгвардии не был простым, но отметил, что все сложности были оперативно разрешены, а время доказало эффективность принятых решений. Золотов назвал свидетельством этого оценку результатов работы Росгвардии руководством и гражданами страны.
Общество,Политика,Виктор Золотов,Росгвардия,ИТАР-ТАСС,Россия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители