"Не дать раскачать ситуацию": Золотов пригрозил оппозиционерам

В понедельник, как сообщал «Рамблер», исполнилось пять лет со дня создания Росгвардии. Сегодня Золотов дал интервью ТАСС. В ходе него он рассказал, что деятельность службы пронизывает все жизненно важные сферы — она обеспечивает охрану особо важных объектов, способствует функционированию атомной отрасли, систем энергетики и водоснабжения, контролирует легальный оборот оружия и соблюдение закона частными охранными организациями и охранными структурами министерств и ведомств, участвует в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, защищает спокойствие в общественных местах.