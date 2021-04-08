"Не дать раскачать ситуацию": Золотов пригрозил оппозиционерам

В понедельник, как сообщал «Рамблер», исполнилось пять лет со дня создания Росгвардии. Сегодня Золотов дал интервью ТАСС. В ходе него он рассказал, что деятельность службы пронизывает все жизненно важные сферы — она обеспечивает охрану особо важных объектов, способствует функционированию атомной отрасли, систем энергетики и водоснабжения, контролирует легальный оборот оружия и соблюдение закона частными охранными организациями и охранными структурами министерств и ведомств, участвует в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, защищает спокойствие в общественных местах.
Он признал, что процесс создания Росгвардии не был простым, но отметил, что все сложности были оперативно разрешены, а время доказало эффективность принятых решений. Золотов назвал свидетельством этого оценку результатов работы Росгвардии руководством и гражданами страны.