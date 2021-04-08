Россия попросила Словакию вернуть «Спутник V»

Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал компанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.

В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутник V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.