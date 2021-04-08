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В России выявлено 8672 новых случая коронавируса

BFM.RUиещё 1
1 час назад
За последние сутки в России зарегистрировано 8672 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Скончались 365 пациентов с коронавирусом.
8672 новых случая коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС
По числу заразившихся COVID-19 за сутки лидирует Москва — 2024 случая. Далее по заболеваемости следуют Санкт-Петербург (695) и Московская область (567).
Нет заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Маленький прирост в Тыве (0,01%), а также в Магаданской области и Еврейской автономной области (0,04%).
Общество,Россия,
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