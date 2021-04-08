8672 новых случая коронавируса выявили в России

По числу заразившихся COVID-19 за сутки лидирует Москва — 2024 случая. Далее по заболеваемости следуют Санкт-Петербург (695) и Московская область (567).

Нет заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Маленький прирост в Тыве (0,01%), а также в Магаданской области и Еврейской автономной области (0,04%).