Роскачество нашло кишечную палочку в твороге

Специалисты исследовали продукт и по 114 показателям, в частности по содержанию растительных жиров, наличию антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий.

Ранее специалисты Роскачества проверили вишневые нектары и соки и обнаружили в них запрещенные красители и ароматизаторы. В общей сложности было проверено 25 торговых марок по 451 показателю. Большинство исследованных соков и нектаров произведено в России, три торговые марки – в Армении и одна – в Германии.