Многодетным захотели выделить еще одну льготу

Предлагается уточнить цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Такой законопроект ( 1070133-7
) планируется рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию во втором чтении. Господдержка может быть распространена на кредиты на строительство или покупку недостроенного дома.
Фото: MOD Russia/Global Look PressMOD Russia/Global Look Press
В России с сентября 2019 года действует программа по поддержке многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. Сейчас целью кредитного договора может быть покупка жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства.
Инициатива расширяет перечень видов ипотечных кредитов, на погашение которых могут предоставить меры государственной поддержки. Льготы могут дать при погашении займов на следующие цели: строительство на территории России индивидуального жилого дома, приобретение такого строящегося дома, покупка доли в праве общей собственности на жилое помещение или земельный участок, предоставленный для ИЖС.
Также в предложенный перечень вошли оплата паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива и приобретение жилья в рамках льготных программ регионов. Кроме того господдержку смогут распространить на случаи, когда ипотеку получают на приобретение жилья с неотделимыми улучшениями или ремонтом, а также со страховкой объекта.