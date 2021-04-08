Многодетным захотели выделить еще одну льготу

В России с сентября 2019 года действует программа по поддержке многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. Сейчас целью кредитного договора может быть покупка жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства.