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Таиланд объявил план открытия основных курортов для привитых туристов

Говорит Москва
34 минуты назад
Его подготовил Центр управления экономической ситуацией.
Документ предполагает трёхэтапное ослабление карантина, которое будет проходить вплоть до четвёртого квартала 2021 года.Уточняется, что привитые путешественники смогут посетить Пхукет, Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чиангмай.
Первый этап проходит с апреля по июнь. Туристам с прививкой разрешено проходить карантин в утверждённых отелях или других объектах. Им разрешено покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе. Также можно покупать продукты в разрешённых магазинах и ресторанах на территории отелей, покидать территорию гостиниц по одобренным властями маршрутам. После завершения недельного карантина туристы смогут отправиться в путешествие по всей стране.Второй этап запланирован с июля по сентябрь. Он коснётся острова Пхукет, который станет первым местом, где иностранные туристы с прививкой не будут соблюдать карантин.
Предполагается, что вакцинированные гости смогут путешествовать по острову также по специальным маршрутам в течение семи дней, а потом им разрешат посещать другие тайские направления.Третий этап должен пройти с октября по декабрь, когда Краби, Панг Нга, Самуи, Паттайя и Чиангмай присоединятся к Пхукету и отменят карантин для прибывающих иностранных туристов с прививкой.
При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну, сообщает «Интерфакс».
Общество,Интерфакс,Чиангмай,Сурат,Пхукет,Паттайя,Таиланд,
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