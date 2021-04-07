Его подготовил Центр управления экономической ситуацией.
Документ предполагает трёхэтапное ослабление карантина, которое будет проходить вплоть до четвёртого квартала 2021 года.Уточняется, что привитые путешественники смогут посетить Пхукет
, Краби, Панг Нга, Сурат
Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя
) и Чиангмай
.
Первый этап проходит с апреля по июнь. Туристам с прививкой разрешено проходить карантин в утверждённых отелях или других объектах. Им разрешено покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе. Также можно покупать продукты в разрешённых магазинах и ресторанах на территории отелей, покидать территорию гостиниц по одобренным властями маршрутам. После завершения недельного карантина туристы смогут отправиться в путешествие по всей стране.Второй этап запланирован с июля по сентябрь. Он коснётся острова Пхукет, который станет первым местом, где иностранные туристы с прививкой не будут соблюдать карантин.
Предполагается, что вакцинированные гости смогут путешествовать по острову также по специальным маршрутам в течение семи дней, а потом им разрешат посещать другие тайские направления.Третий этап должен пройти с октября по декабрь, когда Краби, Панг Нга, Самуи, Паттайя и Чиангмай присоединятся к Пхукету и отменят карантин для прибывающих иностранных туристов с прививкой.
При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну, сообщает «Интерфакс».