Треть переболевших COVID-19 испытывают проблемы с психикой

Крупнейшее исследование долгосрочных последствий коронавируса позволило отследить его влияние на психику человека — как оказалось, около трети пациентов, переболевших COVID-19, наблюдают у себя излишнюю тревожность и признаки расстройства личности. Больше всех страдают те, кому пришлось пройти лечение в больнице, отмечают ученые. При этом в ряде случаев такие последствия перенесенного ковида могут даже перерасти в хронические заболевания.

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Около 34% пациентов, перенесших коронавирус, отмечают у себя симптомы психических расстройств в течение минимум полугода после выздоровления. Наиболее распространенными диагнозами стали тревожность и расстройство личности, показало исследование британских и американских ученых. Участие в нем принимали 236 000 пациентов, результаты опубликовал научный журнал Lancet Psychiatry.

Как удалось выяснить ученым, тревогу фиксировали у 17% пациентов, перенесших коронавирус, а признаки расстройства личности — у 14%. При этом такие проявления были более характерны для тех, кто проходил лечение в больнице.

«Этот показатель постепенно увеличивался по мере того, как сама болезнь начинала приобретать все более серьезные проявления. Если рассматривать только тех пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме, то среди них симптомы психических расстройств наблюдаются уже у 39%», — рассказал соавтор нового исследования, профессор психиатрии Оксфордского университета Максим Таке.

Перенесшие коронавирус сталкиваются с риском развития психических расстройств на 44% чаще, чем переболевшие гриппом или любой другой респираторной инфекцией. У одного из 50 пациентов с COVID-19 после заболевания случался инсульт.

«Психологический стресс, длительное пребывание в больнице и особенности самой болезни определенно сыграли в этом свою роль», — объяснил клинический профессор психиатрии в Ноттингемском университете Муса Сами.

В глобальной перспективе новое исследование проливает больше света на то, с какими последствиями пандемии обществу еще предстоит столкнуться, уверен его соавтор, профессор психиатрии Оксфордского университета Пол Харрисон

«Хотя индивидуальные риски большинства расстройств невелики, глобальный эффект на систему здравоохранения и социальную помощь населению может оказаться огромным. Особенно, если учитывать тот факт, что впоследствии все эти симптомы могут перерасти в хронические заболевания», — подчеркнул он.

Ранее к подобным выводам уже приходили ученые из Рима, которые в феврале опубликовали исследование на основании данных 381 пациента с коронавирусом, перенесшим его в больницах Италии. Как оказалось, 30% из них испытывали посттравматическое стрессовое расстройство после выздоровления, 31% — депрессию, 42% — беспокойство. Кроме того, 40% пациентов страдали бессонницей.

По мнению итальянских исследователей, такие последствия COVID-19 могут быть вызваны иммунной реакцией на сам вирус или психологическими стрессогенными факторами — такими как социальная изоляция, психологическое воздействие нового тяжелого и потенциально смертельного заболевания, а также опасения по поводу заражения других.

Психиатр Светлана Чеботарева ранее объясняла «Газете.Ru», что причиной возникновения психических расстройств действительно может стать иммунная реакция организма. «Ведь цитокины — иммунные клетки — усиливают работу гормональной системы, а также интерферона-а (белок, выделяемый на вторжение вируса, — «Газета.Ru»), что в итоге вызывает снижение выработки аминокислоты триптофана — предшественника гормона серотонина, который зачастую и является причиной депрессии и тревожных состояний», — рассказывала эксперт.

Часто выздоровевшие от COVID-19 также жалуются на невозможность вовремя заснуть, короткий сон по несколько часов и пробуждения под утро, отметила медик. По ее словам, часть переболевших вовсе могут не спать по несколько суток, у некоторых же появляется разбитость после сна.

При этом лечить все возникшие после коронавируса психические расстройства необходимо лечить со специалистом, уверена психиатр: «Многие убеждены, что до ковида они были полностью здоровы и ничего не предвещало беды, но на самом деле в большинстве случаев они никогда не присутствовали на диагностике у психиатра. Так откуда же берется тогда такая уверенность?».

Часть россиян, некоторые из которых даже не болели коронавирусом, также испытала серьезные психологические проблемы на фоне длительной самоизоляции, сообщала «Газете.Ru» ранее член ассоциации специалистов психологии трансового воздействия ATEPS Светлана Изотова. По ее словам, многие клиенты жаловались ей на то, что буквально разучились ходить в магазин и взаимодействовать с людьми.