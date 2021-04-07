Магистры экономических вузов не смогли пройти тест ЦБ

Однако возникли и аномалии. Так, провалившие тест инвесторы (0 или 1 балл при максимуме 6) смогли выйти в плюс на облигациях без рейтинга (считается сложным продуктом), чего не удалось инвесторам с двумя баллами. А в разделе финансовые инструменты инвесторы с баллом четыре получили в два раза меньший доход, чем инвесторы с тремя баллами. На срочном рынке убытки получили все, но безграмотные инвесторы (один балл) потеряли меньше всех.