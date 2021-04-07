Скончался актер из сериала «След»

Актер Александр Гаспарьянц скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.ру».

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Причина смерти актера не уточняется.

По данным «Кино-Театра.ру», в 1971 году Александр Гаспарьянц окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре, а в 1974-м выпустился из Военного училища связи КГБ.

В 1974-1979 годах служил в Прикарпатском военном округе, в 1980-м был комиссован по инвалидности.

После службы он руководил несколькими домами культуры и выучился на организатора-методиста культурно-просветительной работы. В 1985-1997 годах работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.

Гаспарьянц снялся в картине «Три вокзала - Три сестры», сериалах «След», «Пока живу, люблю» и других.