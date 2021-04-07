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Скончался актер из сериала «След»

Мария Иванова
55 минут назад
Актер Александр Гаспарьянц скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.ру».
Скончался актер из сериала «След»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Причина смерти актера не уточняется.
По данным «Кино-Театра.ру», в 1971 году Александр Гаспарьянц окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре, а в 1974-м выпустился из Военного училища связи КГБ.
В 1974-1979 годах служил в Прикарпатском военном округе, в 1980-м был комиссован по инвалидности.
После службы он руководил несколькими домами культуры и выучился на организатора-методиста культурно-просветительной работы. В 1985-1997 годах работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.
Гаспарьянц снялся в картине «Три вокзала - Три сестры», сериалах «След», «Пока живу, люблю» и других.
Как писал «Рамблер», 4 апреля стало известно о смети актера театра и кино Артема Тынкасова. Ему было 50 лет.
Общество,Александр Гаспарьянц,Александр Казимиров,Артем Тынкасов,
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