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Когда это все закончится: часть россиян потеряют работу

Елена Прошина
1 час назад
Опрошенные РИА Недвижимость деволоперы рассказали, что из-за развития технологий со строек могут исчезнуть сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры. Механизация снизит потребность в неквалифицированной рабочей силе, но высококвалифицированные работники будут нужны по-прежнему.
Когда это все закончится: часть россиян потеряют работу
Фото: РамблерРамблер
В компании «Инград» считают, что некоторые виды штукатурных и малярных работ будут автоматизированы уже в обозримом будущем.
«Качество литья бетона уже сейчас становится таким, что практически не требует большого объема штукатурных работ», - отметили в «Инграде».
Глава департамента «Сити - XXI век» по реализации проектов Денис Денисов добавил, что в строительные процессы постепенно внедряют лазерное сканирование и применение дронов, а мокрыми работами уже занимаются штукатурные машины. При этом он подчеркнул, что большинство процессов на стройке все еще требуют высококвалифицированного ручного труда.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил об исчезновении многих привычных профессий в будущем.
Среди специальностей, которые будут востребованы, он назвал инженера-биомедика, нейроинформатика, инженера виртуальной реальности, инженера-робототехника, биотехнолога и специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине.
Общество,Герман Греф,Денис Денисов,Сбербанк России,РИА Новости,
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