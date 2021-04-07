В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В России предложили маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде

RT на русскомиещё 2
22 минуты назад
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент, который обяжет производителей фастфуда в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать её надписями и картинками о вреде для здоровья. Копии обращений на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.
Фастфуд предложили маркировать картинками о его вреде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Волынец подчеркнула, что в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления присутствуют трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры, которые особенно вредны в такой высокой концентрации для здоровья детей.
«В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, сохранения их здоровья и здоровья населения Российской Федерации в целом прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», — говорится в тексте обращения.
Общественница также добавила, что в соответствии с регламентом производители фастфуда и содержащих вредные компоненты полуфабрикатов должны наносить эту информацию цветом, контрастирующим с самой упаковкой.
Отмечается, что надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% всей площади упаковки, в то время как картинки с изображением последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых её употреблением, — не менее 50% площади упаковки.
Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в России.
Общество,Ирина Волынец,Михаил Мурашко,Анна Попова,Дмитрий Морозов,Роспотребнадзор,Госдума,Республика Татарстан,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители