Фастфуд предложили маркировать картинками о его вреде

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан
, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
предложила ввести регламент, который обяжет производителей фастфуда в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать её надписями и картинками о вреде для здоровья. Копии обращений на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко
, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова
и главы Роспотребнадзора Анны Поповой
есть в распоряжении RT.