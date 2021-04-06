Какой вакциной лучше привиться

Почему регистрация в России трёх вакцин от коронавируса не повод останавливать работу отечественных учёных над новыми препаратами, защищающими от COVID-19, и какую прививку лучше сделать? Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров

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Александр Петрович , чем отличаются между собой российские вакцины и какой лучше прививаться?

- Вакцины, безусловно, разные, потому что их создавали разные научные школы, у них, упрощённо говоря, разная основа. Но Россия очень сильная страна в части борьбы с инфекциями, в том числе с вирусами. Такого количества научных школ, занимающихся этой проблематикой, нет нигде в мире. И у нас сегодня ситуация одна из лучших, если сравнивать с другими государствами.

Это я говорю к тому, что, несмотря на разные основы наших вакцин, все они одинаковы по клиническому эффекту: мы должны получить антитела, иммунный ответ — и все они эту задачу выполняют.

Утверждать же, отталкиваясь от того, что вакцины по-разному сконструированы, что какая-то из них лучше, а какая-то хуже, — ненаучно. Важно, насколько препараты эффективны и безопасны. Иммунный ответ они дают, и ни от одной из тех вакцин, что зарегистрированы и исследуются, не было ни одного смертельного случая.

- В Интернете часто можно встретить мнение, что прививаться стоит только зарубежными вакцинами, потому что они лучше. Так ли это?

- А с чего они лучше? Пациенты уже столкнулись с тем, что, например, AstraZeneca вызывает побочный эффект — тромбоз. А если у человека есть микротромбоз, свёртываемость крови нарушена? Что может произойти, если он поставит эту вакцину? Либо тяжелейшая инвалидизация, либо смерть. Российские вакцины тромбоз не вызывают точно, это исследовано и доказано. Сейчас наши препараты проходят исследования за рубежом, и к нам не поступало ни одного сигнала, что они имеют серьёзные побочные эффекты.

- Но ведь побочные эффекты всё же есть?

- Да, но какие? Мы слышим предупреждения: эта вакцина вызывает повышение температуры, мышечную боль. Возможно. У каждого человека индивидуальная реакция, у кого-то немного поднимается температура, но самыми обычными препаратами этот симптом можно снять. У кого-то появляется мышечная боль, у кого-то проявляются ещё какие-то небольшие побочные эффекты, но они не опасны для жизни. Всё это фиксируется и учитывается, потому что вакцины до сих пор находятся в режиме клинической апробации, собираются все замечания от врачей, от пациентов.

- Но, в таком случае, надо ли вообще торопиться с прививкой?

- Зачем тянуть? Не надо ждать, пока клюнет жареный петух!

Истина проста: пока примерно 60 процентов населения не привьётся, мы не получим популяционный защитный эффект и будем мучиться с коронавирусом.

Я с удивлением смотрю, как люди пиарятся в соцсетях: «Я ничего не боюсь, даже маску не ношу». Это говорят те, кто живы, те, кто умерли, ничего сказать не могут. Другого способа победить пандемию, кроме вакцинации, нет. И это важно осознать самостоятельно, так как принудительно вакцинировать у нас никого не будут".

- Нужны новые вакцины от коронавируса или имеющихся достаточно?

- Безусловно нужно, это процесс бесконечный. Вакцин должно быть как можно больше и разных. Все научные школы, которые способны их создать, должны этим заниматься. Для этого есть несколько резонов.

Прежде всего мы не знаем, какой коронавирус нас ждёт дальше, какая вакцина будет более подходящей для его следующей модификации или мутации.

До сих пор не известно, какая вакцина в конечном итоге будет наиболее эффективной по времени защиты, будет действовать год, два, три.

Более того, наработав этот опыт, мы получим мощную индустриальную базу — чтобы за короткий период выпустить нужное количество вакцин и быстро сформировать коллективный иммунитет. Каждый пропущенный день — это дополнительные смерти наших граждан, это надо понимать.

- Велика ли вероятность третьей волны коронавируса?