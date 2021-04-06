Суд обязал Соболь выплатить Пригожину 500 тыс. рублей

«Рассмотрение дела по иску Пригожина к Соболь о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда завершено, вынесено решение. Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать сведения, размещенные в сети интернет, порочащими честь, обязать Соболь удалить публикации, размещенные в Twitter – в частности, с текстом «Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей» и «Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег». Кроме того, суд взыскал с ответчицы в пользу истца 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», – рассказали в суде, передает РИА «Новости».