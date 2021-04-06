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Суд обязал Соболь выплатить Пригожину 500 тыс. рублей

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, обязав ее выплатить 500 тыс. рублей и удалить порочащие честь бизнесмена публикации в Twitter, сообщили в пресс-службе суда.
Суд обязал Соболь выплатить Пригожину 500 тыс. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рассмотрение дела по иску Пригожина к Соболь о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда завершено, вынесено решение. Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать сведения, размещенные в сети интернет, порочащими честь, обязать Соболь удалить публикации, размещенные в Twitter – в частности, с текстом «Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей» и «Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег». Кроме того, суд взыскал с ответчицы в пользу истца 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», – рассказали в суде, передает РИА «Новости».
В середине октября в компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Поводом для обращений стали «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».
Представитель Пригожина Игорь Елисеев сообщил, что в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 млн рублей, а также удалить размещенные ими сведения.
Ранее Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник» за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
Общество,Интернет,Любовь Соболь,Игорь Елисеев,Евгений Пригожин,Владимир Милов,Алексей Навальный,Леонид Волков,Максим Шевченко,Фонд борьбы с коррупцией,РИА Новости,Москва,
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