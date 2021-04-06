Блогерша Кристина Санта (Kristina Santa) сняла на видео необычный объект. Девушка записала ролик для своего аккаунта в TikTok. На кадрах в небе виден таинственный светящий объект, от которого на землю исходит луч.

Запись с запечатленным неизвестным небесным явлением вызвала бурную реакцию у подписчиков тиктокерши. Одна из них, впрочем, отметила, что Санта могла стать свидетельницей светового (или солнечного) столба. Он возникает при отражении солнечного света ледяными кристаллами, которые появляются в атмосфере.