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Блогерша сняла на видео застывший в небе таинственный объект

Алевтина Жаркова
1 час назад
Блогерша Кристина Санта (Kristina Santa) сняла на видео необычный объект. Девушка записала ролик для своего аккаунта в TikTok. На кадрах в небе виден таинственный светящий объект, от которого на землю исходит луч.
Запись с запечатленным неизвестным небесным явлением вызвала бурную реакцию у подписчиков тиктокерши. Одна из них, впрочем, отметила, что Санта могла стать свидетельницей светового (или солнечного) столба. Он возникает при отражении солнечного света ледяными кристаллами, которые появляются в атмосфере.
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