Появилось видео с детёнышем капибары из Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке родился детёныш капибары. Видео опубликовано в instagram зоосада.
«Он очень быстро стал самостоятельным, хотя всё ещё сильно привязан к родителям: детёныш уже гуляет, кушает «взрослую» еду и сам выбирает места для отдыха, но спать приходит к матери под бок и часто играет с папой». – сообщается под видео.
Определить пол капибарёнка пока не удалось. Сотрудники зоопарка планируют выяснить это несколько позже, когда малыш немного подрастет.
Напомним, что капибары относятся к травоядным млекопитающим из подсемейства водосвинковых. Они являются самыми крупными представителями грызунов в мире.