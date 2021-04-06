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Появилось видео с детёнышем капибары из Ленинградского зоопарка

Александр Кузьмин
1 час назад
В Ленинградском зоопарке родился детёныш капибары. Видео опубликовано в instagram зоосада.
«Он очень быстро стал самостоятельным, хотя всё ещё сильно привязан к родителям: детёныш уже гуляет, кушает «взрослую» еду и сам выбирает места для отдыха, но спать приходит к матери под бок и часто играет с папой». – сообщается под видео.
Определить пол капибарёнка пока не удалось. Сотрудники зоопарка планируют выяснить это несколько позже, когда малыш немного подрастет.
Напомним, что капибары относятся к травоядным млекопитающим из подсемейства водосвинковых. Они являются самыми крупными представителями грызунов в мире.
Общество,Видео,
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