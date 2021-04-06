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Иммунолог оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19

Lenta.ruиещё 3
29 минут назад
Врач-иммунолог Николай Крючков оценил необходимость вакцинации для тех, кто уже переболел COVID-19. Об этом кандидат медицинских наук рассказал в интервью радио Sputnik.
Иммунолог оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
Фото: ReutersReuters
По его словам, в течение 6-7 месяцев после заболевания у большинства перенесших коронавирус активен специфический иммунитет, которого вполне достаточно для зашиты организма. Тем не менее спустя определенное время даже тем, кто переболел вирусом, необходимо усиливать свое защиту от заболевания, резюмировал врач. Специалист отметил, что не исключено, что для этого может быть использована только одна доза вакцины, а не две.
Специалист рассказал, что исследования данного вопроса только начались, поэтому пока не существует зарегистрированных схем использования вакцины в подобных ситуациях. Крючков, подчеркнул, что, по его мнению, переболевшим коронавирусом стоит проходить вакцинацию примерно через десять месяцев после заболевания.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что те, кто переболел COVID-19, могут сделать прививку только одним компонентом вакцины «Спутник V». По словам Гинцбурга, второй компонент может не дать дополнительной защиты. Он указал, что перед тем, как вакцинировать переболевших вторым компонентом, надо определить титры защитных антител и объяснил, что переболевшие уже сталкивались с коронавирусом, поэтому при вакцинации первым компонентом их иммунитет, полученный после болезни, усиливается.
Общество,Александр Гинцбург,Николай Крючков,ИА Sputnik,
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