Иммунолог оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил
, что те, кто переболел COVID-19, могут сделать прививку только одним компонентом вакцины «Спутник V». По словам Гинцбурга, второй компонент может не дать дополнительной защиты. Он указал, что перед тем, как вакцинировать переболевших вторым компонентом, надо определить титры защитных антител и объяснил, что переболевшие уже сталкивались с коронавирусом, поэтому при вакцинации первым компонентом их иммунитет, полученный после болезни, усиливается.