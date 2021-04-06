Иммунолог оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19

По его словам, в течение 6-7 месяцев после заболевания у большинства перенесших коронавирус активен специфический иммунитет, которого вполне достаточно для зашиты организма. Тем не менее спустя определенное время даже тем, кто переболел вирусом, необходимо усиливать свое защиту от заболевания, резюмировал врач. Специалист отметил, что не исключено, что для этого может быть использована только одна доза вакцины, а не две.