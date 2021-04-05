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Изгнанный из Грузии Познер пообещал вернуться

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
59 минут назад
Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что планирует снова приехать в Грузию, не смотря на то, что там с ним произошло, также он поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения.
Изгнанный из Грузии Познер пообещал вернуться
Фото: ТАССТАСС
Познер выразил благодарность тем, кто беспокоился за него, когда он приезжал в Тбилиси отметить день рождения. Обращение журналиста опубликовано на его сайте.
«Это было некоторой традицией, мы это дважды уже делали – и вот приехали в третий раз, ну и там произошло то, что произошло», – добавил он.
Познер отметил, что в Грузии продолжается «отчаянная политическая борьба», и оппозиция воспользовалась его приездом, чтобы устроить «шабаш».
«Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами – видимо, куриных яиц у них достаточно, – барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были «на взводе», очевидно, – то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным», – поделился публицист.
Он добавил, что не держит обиды на Грузию и грузин, и подчеркнул, что вновь приедет в Грузию.
«Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания», – заключил журналист.
Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание на то, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. Он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Общество,Ираклий Гарибашвили,Владимир Познер,Нино Бурджанадзе,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД,Тбилиси,Грузия,
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