Изгнанный из Грузии Познер пообещал вернуться

Познер отметил, что в Грузии продолжается «отчаянная политическая борьба», и оппозиция воспользовалась его приездом, чтобы устроить «шабаш».

Он добавил, что не держит обиды на Грузию и грузин, и подчеркнул, что вновь приедет в Грузию.