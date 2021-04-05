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Пока вы спали: В России появятся новые дорожные знаки

Елена Прошина
1 час назад
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В России появятся новые дорожные знаки

В России тестируются динамические дорожные знаки, которые заставят водителей снижать скорость на дорогах при сложных погодных условиях. Об этом пишет РБК.
Разработчики отмечают, что фиксироваться нарушения будут автоматически, при помощи трех камер, две из которых будут отслеживать момент приближения транспортного средства к информационному табло. Камеры сфотографируют автомобиль, его номерные знаки и зафиксируют скорость, с которой он едет.
Также на снимок попадет и указанный на динамическом табло скоростной режим. Еще одна камера, расположенная через 30-50 метров, будет фиксировать возможные нарушения.

Интервью Дудя призвали проверить на пропаганду наркотиков

Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в одном из интервью блогера Юрия Дудя пропаганду запрещенных веществ и обратились в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Об этом сообщает ТАСС.
Директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина подчеркнула, что «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют».
При этом не указано, о каком именно интервью идет речь.

Минсельхоз начал распределять квоты на поставки сахара

В Минсельхозе заявили, что работают над распределением объемов поставок сахара. При этом источники отметили, что у каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую розничную реализацию товара.
В нормативе будут учтены потребности розницы на каждой конкретной территории и информацию об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента, сообщают «Известия».
По мнению опрошенных изданием экспертов, квоты в перспективе позволят правительству лучше субсидировать производителей, а также сгладить потенциальное напряжение на рынке.

Компания LG отказалась от производства смартфонов

LG объявила о прекращении производства смартфонов из-за большой конкуренции в этом сегменте и желании сосредоточиться на других проектах. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Полностью прекратить производство смартфонов компания планирует к 31 июля. При этом программное обеспечение и сервисная поддержка уже выпущенных моделей будет осуществляться в полном объеме в течение определенного периода времени, который зависит от региона.

В России может остановиться производство стиков для IQOS

Россия и Казахстан выступили за включение нагреваемого табака в технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию. Изменения в техрегламенте могут привести к остановке производства стиков для IQOS и glo, пишут «Ведомости».
Сейчас в регламент, содержащий требования к табачной продукции и действующий на территории России, Казахстани, Армении, Белоруссии и Киргизии, включены сигареты, сигары, сигариллы и различные виды табака. Нагреваемый табак, вейпы, электронные сигареты в него не входят.
Общество,Екатерина Мизулина,Общественная палата России,ЕАЭС,Минсельхоз,МВД,Ведомости,газета "Известия",Россия,
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