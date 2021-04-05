Россиян предупредили об «опасном солнце»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предложил жителям России наслаждаться солнцем в апреле, так как в мае индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнет достигать опасных показателей. Об этом пишет ТАСС.

Фото: NASA NASA

Синоптик напомнил, что «наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе».

«Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается», - пояснил Роман Вильфанд.

Он также подчеркнул, что апрельское солнце безопасное, а загар от него – полезен.

«Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Как сообщал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной.