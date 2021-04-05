Разработчик объяснил нежелание ЕС регистрировать «Спутник V»

В начале марта Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.
В марте британская компания YouGov представила результаты опроса более 9,4 тысячи жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии о вакцинах против COVID-19. Согласно им, российская вакцина «Спутник V» — наиболее узнаваемая из них, а Россия вызывает наибольшее доверие как производитель вакцины.