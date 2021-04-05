Разработчик объяснил нежелание ЕС регистрировать «Спутник V»

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«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России . Препарат обладает эффективностью 91,6%. Его применение одобрено в 59 странах.

В начале марта Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.

Сегодня Гинцбург высказал мнение, что Евросоюз не спешит выводить «Спутник V» на свой рынок. Он объяснил это высокими потребительскими свойствами российской вакцины.

«Благодаря (им. — Прим. ред.) он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — заявил Гинцбург.