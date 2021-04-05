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Разработчик объяснил нежелание ЕС регистрировать «Спутник V»

Артём Кульша
30 минут назад
Европейский союз опасается, что вакцина «Спутник V» выиграет конкуренцию у других вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости.
Разработчик объяснил нежелание ЕС регистрировать «Спутник V»
Фото: ТАССТАСС
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Препарат обладает эффективностью 91,6%. Его применение одобрено в 59 странах.
В начале марта Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.
Сегодня Гинцбург высказал мнение, что Евросоюз не спешит выводить «Спутник V» на свой рынок. Он объяснил это высокими потребительскими свойствами российской вакцины.
«Благодаря (им. — Прим. ред.) он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — заявил Гинцбург.
В марте британская компания YouGov представила результаты опроса более 9,4 тысячи жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии о вакцинах против COVID-19. Согласно им, российская вакцина «Спутник V» — наиболее узнаваемая из них, а Россия вызывает наибольшее доверие как производитель вакцины.
Общество,Александр Гинцбург,Министерство обороны,ЕС,РИА Новости,
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