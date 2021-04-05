«Плоский» дом в Нижнем Новгороде запечатлели на видео

В сети набирает популярность видео с «плоским» домом в Нижнем Новгороде. Ролик, опубликованный в Tik-Tok, набрал более 4 миллионов просмотров.
На кадрах можно увидеть многоэтажку, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Здание по адресу улица Пролетарская, дом 4к1 с определённого ракурса выглядит как плоское.
«А почему он плоский? Ребят, как вы живете там?» — спросила автор видео.
Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде есть настоящий плоский дом, расположенный на улице Касьянова. Также «худые» дома есть в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Лондоне, Париже и других городах мира.