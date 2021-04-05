«Плоский» дом в Нижнем Новгороде запечатлели на видео

В сети набирает популярность видео с «плоским» домом в Нижнем Новгороде. Ролик, опубликованный в Tik-Tok, набрал более 4 миллионов просмотров.

На кадрах можно увидеть многоэтажку, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Здание по адресу улица Пролетарская, дом 4к1 с определённого ракурса выглядит как плоское.

«А почему он плоский? Ребят, как вы живете там?» — спросила автор видео.