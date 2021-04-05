Гинцбург: Европа боится «Спутника V» из-за конкуренции

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«Спутник V» как полноценный коммерческий продукт ... из-за высоких потребительских свойств может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя, — сказал в интервью РИА Новости Гинцбург.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его одобрил Минздрав в августе 2020 года. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) прививку не могут одобрить с начала марта 2021 года.

Ранее пресса сообщала о возможном одобрении российской вакцины в мае этого года. При этом Служба внешней разведки РФ сообщила, что Европа пытается придумать экстренные меры по дискредитации препарата, писал NEWS.ru.