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Голикова сообщила о резком росте числа желающих вакцинироваться от COVID-19 россиян

ТАССиещё 3
43 минуты назад
Количество россиян, желающих привиться от коронавируса, резко увеличилось. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Голикова заявила о росте числа желающих привиться россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось", - сказала она.
Голикова отметила, что необходимо привиться в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.
Общество,Татьяна Голикова,
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