Умер актер Артем Тынкасов

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«Умер Артем Тынкасов... Все, не могу ничего писать», - сообщил Кабешев в фейсбуке.

Причина смерти пока не известна.

Артем Тынкасов снялся в десятке кинокартин, включая фильм «Не покидай» 1989 года, вошедший в золотой фонд советско-российского кино. В этой ленте он сыграл роль принца государства Пенагония Пенапью - обаятельного, доброго, простодушного, с искренними детскими глазами.

В 1989 году Артем Тынкасов окончил Нижегородское театральное училище, снялся в главной роли в картине «Танк Клим Ворошилов-2» и в эпизодах картин «Сестрички Либерти» и «Холод».

В 1994 году был принят в труппу театра «Содружество актеров Таганки» под руководством Губенко.

До 1999 года преподавал в родном Щукинском училище, с 1999-го – работал старшим преподавателем в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), сообщает портал Rusactors

В стенах Таганки Артем Лонгинович реализовал себя в качестве режиссера. Он поставил пьесу Осборна «Оглянись во гневе», позже - «Чао!» и «Миллионерша».