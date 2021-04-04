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Умер актер Артем Тынкасов

Майк Габриелян
45 минут назад
Российский актер, режиссер, педагог Артем Тынкасов умер в возрасте 50 лет. Скорбную весть принёс директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.
Умер актер Артем Тынкасов
Фото: FacebookFacebook
«Умер Артем Тынкасов... Все, не могу ничего писать», - сообщил Кабешев в фейсбуке.
Причина смерти пока не известна.
Артем Тынкасов снялся в десятке кинокартин, включая фильм «Не покидай» 1989 года, вошедший в золотой фонд советско-российского кино. В этой ленте он сыграл роль принца государства Пенагония Пенапью - обаятельного, доброго, простодушного, с искренними детскими глазами.
В 1989 году Артем Тынкасов окончил Нижегородское театральное училище, снялся в главной роли в картине «Танк Клим Ворошилов-2» и в эпизодах картин «Сестрички Либерти» и «Холод».
В 1994 году был принят в труппу театра «Содружество актеров Таганки» под руководством Губенко.
До 1999 года преподавал в родном Щукинском училище, с 1999-го – работал старшим преподавателем в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), сообщает портал Rusactors.
В стенах Таганки Артем Лонгинович реализовал себя в качестве режиссера. Он поставил пьесу Осборна «Оглянись во гневе», позже - «Чао!» и «Миллионерша».
В 2009 году Тынкасов снялся в одной из серий сериала «Грязная работа « (фильм «Дело антиквара»), исполнив роль жениха-коллекционера Сергея Баранова. В 2011 году вышла картина с его участием «Мы из джаза-2».
Общество,Алексей Кабешев,Артем Тынкасов,Сергей Баранов,
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