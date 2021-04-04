Генеральный директор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян пояснил, что в конце года утверждается ценовая политика на следующий год, которая не зависит от внешних факторов. «Базовые тарифы на размещение стали выше на 15-25 процентов в зависимости от категории размещения. Цены на отдых зависят от сезона, уровня загрузки, проводимых на территории мероприятий и наличия специальных предложений», — заключил Саруханян. По его словам, цены выросли в связи с появлением новой инфраструктуры и затратами на обеспечение мер безопасности из-за пандемии.