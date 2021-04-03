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Стас Барецкий: «В Подмосковье девяностые не закончились»

Майк Габриелян
25 минут назад
Шоумен Стас Барецкий рассказал, что криминальные авторитеты превратили Подмосковье в оазис 90-х годов. По всему региону у них имеются схроны оружия под прикрытием автомастерских и ресторанов. Шоумена цитирует радиостанция «Говорит Москва».
«В Подмосковье девяностые абсолютно не закончились. Что касается Мытищ, Подольска, Люберец, ни фига там не заканчивалось. У людей там такие схроны не то, что оружия, а я не знаю, что там есть – мне кажется, армию можно собрать быстро. Всё это осталось. Тогда бандиты все свои схроны копили в Подмосковье, чтобы если что работали в Москве», - сказал Барецкий.
Он отметил, что аналогичная ситуация сложилась в Петербурге. В итоге, по его мнению, самыми криминальными в стране стали Московская и Ленинградская области.
«Такие анклавы преступников вокруг больших городов. Они отсиживаются на дачах и ведут какой-то официальный бизнес и занимаются тёмными делами. Иметь автомастерскую или ресторан — это разве прибыльное дело? Это прикрытие», - добавил шоумен.
До этого Барецкий заявил, что был знаком со стрелком из Мытищ Владимиром Бардановым, которые целый день вел перестрелку со спецназом Росгвардии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Барецкий разбил iPhone ради отечественных производителей.
Общество,Видео,Стас Барецкий,Росгвардия,Радиостанция "Говорит Москва",Московская Область,
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