Стас Барецкий: «В Подмосковье девяностые не закончились»

«В Подмосковье девяностые абсолютно не закончились. Что касается Мытищ, Подольска, Люберец, ни фига там не заканчивалось. У людей там такие схроны не то, что оружия, а я не знаю, что там есть – мне кажется, армию можно собрать быстро. Всё это осталось. Тогда бандиты все свои схроны копили в Подмосковье, чтобы если что работали в Москве», - сказал Барецкий.
«Такие анклавы преступников вокруг больших городов. Они отсиживаются на дачах и ведут какой-то официальный бизнес и занимаются тёмными делами. Иметь автомастерскую или ресторан — это разве прибыльное дело? Это прикрытие», - добавил шоумен.