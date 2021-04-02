Каждый четвёртый россиянин вынужден работать во время отпуска

Более четверти россиян, которые заняты в сфере малого и среднего бизнеса, вынуждены работать во время отпуска. Причём почти половина из них не получает оплату за такие переработки.

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Как показал опрос разработчика «Мегаплан», почти половина россиян (49%) выходят на работу во время отдыха только в исключительных случаях. Из принципа никогда не трудятся в отпуске 16,2% респондентов. Ещё 9,2% не работают, потому что распределяют обязанности между коллегами.

По словам 47,2% участников исследования, работодатель никогда не оплачивал им работу в отпуске. 23,7% опрошенных вознаграждались компенсацией, сопоставимой с дневным заработком. Ещё 21,2% получали деньги в зависимости от объёма работы, выполненной во время отдыха.

Заставляют работать во время отпуска только 11% россиян. Больше половины (53%) выходят на работу по собственной инициативе, а 36% — по согласованию с руководством.

Больше трети сотрудников не любят возвращаться к работе во время отпуска, так как стараются насладиться отдыхом. При этом 28,2% испытывают навязчивое желание проверить рабочую почту и мессенджеры. Постоянно думают о трудовых обязанностях 34,8% россиян. Из них 18,1% регулярно просматривают почту и мессенджеры, 11,2% чувствуют вину за недоработки, а ещё 5,5% просто боятся увольнения.