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Правила заселения детей в гостиницы смягчили в РФ

News.ruиещё 3
2 часа назад
Из правил предоставления гостиничных услуг исключено требование о предъявлении несовершеннолетними нотариально заверенного согласия их родителей. Ранее нотариальная доверенность была необходима, когда дети путешествовали в сопровождении родственников или в составе организованной группы.
Правила заселения детей в гостиницы смягчили в РФ
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребёнок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками, — говорится в сообщении на сайте правительства.
Согласно постановлению, утверждённому председателем правительства Михаилом Мишустиным, при заселении в отель от несовершеннолетнего теперь будут требовать только письменное согласие одного из родителей или законных представителей, которое можно составить в свободной форме.
Как писал NEWS.ru, в партии «Единая Россия» предлагают охватить программой туристического кешбэка отдых детей в оздоровительных лагерях, а сами лагеря включить в число пострадавших от пандемии отраслей. Авторы инициативы считают, что её реализация позволит родителям организовать отдых детей, а оздоровительным организациям — получить господдержку. Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что возможность получения кешбэка за приобретение детских путёвок станет хорошим финансовым подспорьем для семей.
Общество,Ольга Окунева,Михаил Мишустин,Единая Россия,Россия,
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