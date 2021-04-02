Правила заселения детей в гостиницы смягчили в РФ

Как писал NEWS.ru, в партии «Единая Россия»
предлагают охватить программой туристического кешбэка отдых детей в оздоровительных лагерях, а сами лагеря включить в число пострадавших от пандемии отраслей. Авторы инициативы считают, что её реализация позволит родителям организовать отдых детей, а оздоровительным организациям — получить господдержку. Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева
отметила, что возможность получения кешбэка за приобретение детских путёвок станет хорошим финансовым подспорьем для семей.