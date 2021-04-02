В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

"Оголтелые мерзавцы": Пригожин призвал россиян не ездить в Грузию

Артём Кульша
1 час назад
Россиянам стоит временно перестать бывать в Грузии после инцидента с журналистом Владимиром Познером. Об этом продюсер Иосиф Пригожин заявил радиостанции «Говорит Москва».
"Оголтелые мерзавцы": Пригожин призвал россиян не ездить в Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день своего рождения. Десятки людей окружили отель, в котором он остановился, закидали здание яйцами и потребовали, чтобы Познер покинули страну, потому что не признает ее территориальную целостность. Вчера телеведущий вернулся в Москву.
«Каждый русский гражданин подвергает себя опасности, пересекая границу этой страны», — прокомментировал сегодня Пригожин.
Он назвал участников акции оголтелыми мерзавцами, которые убивают собственную экономику, сеют рознь и создают невозможное будущее для своих детей.
Продюсер обвинил их в оскорблении пожилого человека, использовании его в качестве повода для конфронтации и предательстве собственных идеалов и национальных традиций.
Он подчеркнул, что это не относится к 90% населения Грузии, что россияне обожают грузинский народ. Пригожин поблагодарил правительство и правоохранительные органы Грузии за предотвращение катастрофы. Тем не менее он призвал граждан России на ближайшее время внести Грузию в стоп-лист стран для посещения.
Общество,Владимир Познер,Иосиф Пригожин,Радиостанция "Говорит Москва",Грузия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители