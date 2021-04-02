"Оголтелые мерзавцы": Пригожин призвал россиян не ездить в Грузию

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Позавчера, как сообщал «Рамблер», Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день своего рождения. Десятки людей окружили отель, в котором он остановился, закидали здание яйцами и потребовали, чтобы Познер покинули страну, потому что не признает ее территориальную целостность. Вчера телеведущий вернулся в Москву.

«Каждый русский гражданин подвергает себя опасности, пересекая границу этой страны», — прокомментировал сегодня Пригожин.

Он назвал участников акции оголтелыми мерзавцами, которые убивают собственную экономику, сеют рознь и создают невозможное будущее для своих детей.

Продюсер обвинил их в оскорблении пожилого человека, использовании его в качестве повода для конфронтации и предательстве собственных идеалов и национальных традиций.