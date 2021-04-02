"Оголтелые мерзавцы": Пригожин призвал россиян не ездить в Грузию

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день своего рождения. Десятки людей окружили отель, в котором он остановился, закидали здание яйцами и потребовали, чтобы Познер покинули страну, потому что не признает ее территориальную целостность. Вчера телеведущий вернулся в Москву.
«Каждый русский гражданин подвергает себя опасности, пересекая границу этой страны», — прокомментировал сегодня Пригожин.
Он назвал участников акции оголтелыми мерзавцами, которые убивают собственную экономику, сеют рознь и создают невозможное будущее для своих детей.
Продюсер обвинил их в оскорблении пожилого человека, использовании его в качестве повода для конфронтации и предательстве собственных идеалов и национальных традиций.
Он подчеркнул, что это не относится к 90% населения Грузии, что россияне обожают грузинский народ. Пригожин поблагодарил правительство и правоохранительные органы Грузии за предотвращение катастрофы. Тем не менее он призвал граждан России на ближайшее время внести Грузию в стоп-лист стран для посещения.