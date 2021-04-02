Когда это все закончится: масочный режим предложили сделать вечным

Онищенко подчеркнул, что маски нужны не только для защиты от коронавируса, но и от сезонных болезней. По его словам, ответственное отношение людей к здоровью друг друга «играет ключевую роль». В качестве примера он привел жителей Китая, Японии и Южной Кореи.