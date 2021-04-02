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Когда это все закончится: масочный режим предложили сделать вечным

Елена Прошина
31 минуту назад
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что масочный режим стоит сохранить даже после пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции журналисты спросили Онищенко, когда в России можно будет отменить требование о масках.
«Никогда. <...> Это должно быть элементом нашей культуры», - ответил он.
Онищенко подчеркнул, что маски нужны не только для защиты от коронавируса, но и от сезонных болезней. По его словам, ответственное отношение людей к здоровью друг друга «играет ключевую роль». В качестве примера он привел жителей Китая, Японии и Южной Кореи.
«Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску?» - сказал он.
Онищенко посоветовал носить маски и не ждать, пока «заболеешь и оттемпературишь свои семь дней».
Как писал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большую часть оставшихся коронавирусных ограничения отменят весной. Он допустил, что некоторые меры сохранятся, в том числе масочный режим в метро и запрет массовых мероприятий
СМИ писали, что московские власти могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая, чтобы парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли в обычном формате.
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