Когда это все закончится: масочный режим предложили сделать вечным

В ходе пресс-конференции журналисты спросили Онищенко, когда в России можно будет отменить требование о масках.
«Никогда. <...> Это должно быть элементом нашей культуры», - ответил он.
Онищенко подчеркнул, что маски нужны не только для защиты от коронавируса, но и от сезонных болезней. По его словам, ответственное отношение людей к здоровью друг друга «играет ключевую роль». В качестве примера он привел жителей Китая, Японии и Южной Кореи.
«Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску?» - сказал он.
Онищенко посоветовал носить маски и не ждать, пока «заболеешь и оттемпературишь свои семь дней».
Как писал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большую часть оставшихся коронавирусных ограничения отменят весной. Он допустил, что некоторые меры сохранятся, в том числе масочный режим в метро и запрет массовых мероприятий
СМИ писали, что московские власти могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая, чтобы парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли в обычном формате.