В России предложили раздавать еду каждому пятому

По мнению эксперта, для решения проблемы надо организовать программу раздачи еды с бюджетом на уровне 400 миллиардов рублей в год. Это позволит подтянуть потребление семей до уровня не менее 85 процентов от рациональной нормы питания.

В настоящее время каждый пятый россиянин может позволить себе 66-78 процентов от необходимого набора продуктов. Чаще всего неблагополучная ситуация складывается в семьях с детьми, особенно в многодетных и неполных семьях.

Она напомнила, что продуктовые программы есть во многих странах мира, причем не только в развивающихся, но и в развитых. В США они составляют более 60 процентов всего аграрного бюджета страны. SNAP как крупнейшая из них охватывает 11-15 процентов населения. Всего же каждый четвертый житель США, по данным американского Минсельхоза, хотя бы раз в год пользуется программой помощи, а на одного нуждающегося власти тратят 126 долларов в месяц (9,5 тысячи рублей).