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В России предложили раздавать еду каждому пятому

Lenta.ru
10 минут назад
Около 20 процентов жителей России систематически недоедают, значительная часть из них — дети. Об этом в статье в журнале «Экономическое развитие России» рассказала заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда. Общие положения материала опубликованы на сайте института.
В России предложили раздавать еду каждому пятому
Фото: «Коммерсантъ»«Коммерсантъ»
По мнению эксперта, для решения проблемы надо организовать программу раздачи еды с бюджетом на уровне 400 миллиардов рублей в год. Это позволит подтянуть потребление семей до уровня не менее 85 процентов от рациональной нормы питания.
В настоящее время каждый пятый россиянин может позволить себе 66-78 процентов от необходимого набора продуктов. Чаще всего неблагополучная ситуация складывается в семьях с детьми, особенно в многодетных и неполных семьях.
В декабре 2020 года россияне покупали на 12 процентов меньше продовольствия, чем в декабре 2012-го. Таким образом, констатирует Шагайда, проблема с обеспеченностью питанием усугубляется.
Она напомнила, что продуктовые программы есть во многих странах мира, причем не только в развивающихся, но и в развитых. В США они составляют более 60 процентов всего аграрного бюджета страны. SNAP как крупнейшая из них охватывает 11-15 процентов населения. Всего же каждый четвертый житель США, по данным американского Минсельхоза, хотя бы раз в год пользуется программой помощи, а на одного нуждающегося власти тратят 126 долларов в месяц (9,5 тысячи рублей).
Год назад, в разгар первой волны пандемии коронавируса, организации производителей и поставщиков продовольствия и объединения торговых сетей призвали ввести в стране продуктовые карточки. Осенью директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков отмечал, что избежать введения продуктовых сертификатов вряд ли получится.
В декабре 2020 года глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина указывала, что рост цен на еду и отсутствие роста заработной платы делает необходимыми программы продовольственной помощи. В феврале стало известно, что Минпромторг предложил каждый месяц перечислять некоторым гражданам средства для покупки отечественных продуктов питания.
В начале февраля пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков подчеркнул, что введение продовольственных карточек как формы поддержки россиян не обсуждается. Позднее президент страны Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы отметил, что над введением талонов можно «точно совершенно подумать».
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