Познер избил дочь до крови

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В 1957-1967 годах Познер был женат на филологе Валентине Чемберджи. В 1960-м она родила ему дочь Екатерину. Сегодня журналист стал героем нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что однажды, когда дочери было три года, он потерял терпение из-за того, что она очень плохо ела, и дал ей пощечину.

«У нее пошла кровь... Я такой ужас испытал, стал извиняться перед ней...» — сообщил Познер.

Он рассказал, что дочь не помнит этой ситуации, а сам он в тот момент осознал, что ведет себя с ней так же, как его отец вел себя с ним, хотя тот никогда его не бил.