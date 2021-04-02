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Познер избил дочь до крови

Елена Прошина
14 минут назад
Журналист Владимир Познер избил дочь до крови. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Россия».
Познер избил дочь до крови
Фото: ТАССТАСС
В 1957-1967 годах Познер был женат на филологе Валентине Чемберджи. В 1960-м она родила ему дочь Екатерину. Сегодня журналист стал героем нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что однажды, когда дочери было три года, он потерял терпение из-за того, что она очень плохо ела, и дал ей пощечину.
«У нее пошла кровь... Я такой ужас испытал, стал извиняться перед ней...» — сообщил Познер.
Он рассказал, что дочь не помнит этой ситуации, а сам он в тот момент осознал, что ведет себя с ней так же, как его отец вел себя с ним, хотя тот никогда его не бил.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день своего рождения. Десятки людей окружили отель, в котором он остановился, закидали здание яйцами и потребовали, чтобы Познер покинули страну, потому что не признает ее территориальную целостность. Не позже чем сегодня утром телеведущий вернулся в Москву. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту ситуацию.
Общество,Владимир Познер,
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