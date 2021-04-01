Болевший раком ростовский священник покончил с собой

Настоятель храма в Ростове-на-Дону, протоиерей Андрей Немыкин покончил с собой в возрасте 55 лет. Мужчина болел раком, испытывал сильные боли и принимал сильные болеутоляющие, сообщает 161.RU.

Рядом с телом жена погибшего нашла наградной пистолет за боевые заслуги в Чечне и предсмертную записку, в которой мужчина написал, что больше не может терпеть боль.

Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский в разговоре с изданием назвал Немыкина хорошим человеком со сложной судьбой.

«Эхо войны, скорее всего, не оставляло его. Последние годы он тяжело болел, онкология, испытывал невыносимые боли», — сказал он.

По его словам, на самочувствии священнослужителя также сказывалась контузия, полученная во время боевой командировки. Как пастырь он неоднократно выезжал в места боевых действий.

«Среди его задач была помощь ветеранам, поддержка военнослужащих, которые прошли горячие точки, духовная помощь всем, кто, как говорится, "на переднем рубеже"», — пояснил Петровский.