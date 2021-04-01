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Болевший раком российский священник покончил с собой

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Настоятель храма в Ростове-на-Дону, протоиерей Андрей Немыкин покончил с собой в возрасте 55 лет. Мужчина болел раком, испытывал сильные боли и принимал сильные болеутоляющие, сообщает 161.RU.
Болевший раком ростовский священник покончил с собой
Фото: http://rostoveparhia.ru/http://rostoveparhia.ru/
Рядом с телом жена погибшего нашла наградной пистолет за боевые заслуги в Чечне и предсмертную записку, в которой мужчина написал, что больше не может терпеть боль.
Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский в разговоре с изданием назвал Немыкина хорошим человеком со сложной судьбой.
«Эхо войны, скорее всего, не оставляло его. Последние годы он тяжело болел, онкология, испытывал невыносимые боли», — сказал он.
По его словам, на самочувствии священнослужителя также сказывалась контузия, полученная во время боевой командировки. Как пастырь он неоднократно выезжал в места боевых действий.
«Среди его задач была помощь ветеранам, поддержка военнослужащих, которые прошли горячие точки, духовная помощь всем, кто, как говорится, "на переднем рубеже"», — пояснил Петровский.
Он отметил, что считает поступок настоятеля большой ошибкой, совершенной в минуту отчаяния, переживаний и боли.
Общество,Игорь Петровский,Чеченская Республика,
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