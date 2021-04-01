Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

В Роструде
напомнили, что первые две недели мая будут четырехдневными. Об этом пишет
«Вечерняя Москва».
В 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая, в связи с празднованием Дня Весны и Труда, и с 8 по 10 мая в честь Дня Победы.
Пятница, 30 апреля, - рабочий предпраздничный день, поэтому он будет сокращен на один час.
Как писал «Рамблер», выходные в честь Дня России в этом году продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства - с 4 по 7 ноября.
Четырехдневной будет и последняя неделя года (31 декабря 2021-го - выходной).