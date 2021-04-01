Россиянам запретили анонимно пополнять онлайн-кошельки

С предложением усилить контроль за сферой электронных денег ранее выступил Росфинмониторинг
. Ведомство было заинтересовано в выявлении клиентов подобных сервисов, использующих кошельки для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма. Поправки к законам приняли летом 2019 года, дав участникам рынка год для адаптации бизнес-процессов. Нововведения должны были вступить в силу в августе 2020 года, однако банки попросили ЦБ
отложить запрет ещё на полгода из-за пандемии и других сложностей.