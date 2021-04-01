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Россиянам запретили анонимно пополнять онлайн-кошельки

Секрет Фирмы
3 часа назад
В России вступил в силу запрет на анонимное внесение наличных на счета в электронных кошельках с 1 апреля 2021 года. Теперь пользователи различных сервисов смогут пополнять их только через привязанный банковский счёт.
Россиянам запретили анонимно пополнять онлайн-кошельки
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Клиенты «QIWI-Кошелька», PayPal, WebMoney, VK Pay и других подобных сервисов лишаются возможности пополнять счета через офисы операторов сотовой связи и платёжные терминалы, следует из поправок к законам «О национальной платёжной системе» и «О Центральном банке Российской Федерации». Для проведения подобной операции пользователям теперь придётся пройти проверку личности.
С предложением усилить контроль за сферой электронных денег ранее выступил Росфинмониторинг. Ведомство было заинтересовано в выявлении клиентов подобных сервисов, использующих кошельки для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма. Поправки к законам приняли летом 2019 года, дав участникам рынка год для адаптации бизнес-процессов. Нововведения должны были вступить в силу в августе 2020 года, однако банки попросили ЦБ отложить запрет ещё на полгода из-за пандемии и других сложностей.
В сентябре 2020 года регулятор продлил срок, в течение которого разрешал пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты, до 1 апреля 2021 года. Регулятор напоминал, что запрет не касается большинства действующих карт, выпускаемых транспортными организациями или пополняемых через них. В конце того же президент России Владимир Путин подписал закон о выведении транспортных карт и карт обучающихся из-под запрета на пополнение электронных кошельков наличными.
Ежегодно через онлайн-кошельки проходят свыше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Пользователями анонимных кошельков в России на лето 2019 года числились около 10 млн человек.
Нововведение не обезопасит граждан от мошенников и приведёт к появлению новых схем обмана россиян, заявлял «Секрету» гендиректор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов. Злоумышленники, скорее всего, начнут предлагать услуги посредника и после получения предоплаты перестанут выходить на связь.
Общество,Владимир Путин,PayPal,Qiwi,Росфинмониторинг,Центральный банк России,Россия,
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