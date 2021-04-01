Когда это все закончится: россиян ждет «бесконечный» рост цен на авто

Глава Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук считает, что даже в случае укрепления рубля стоимость автомобилей на российском рынке не упадет. Об этом сообщает ForPost.

Фото: Рамблер Рамблер

Так Форманчук прокомментировал проведенный «Коммерсантом» опрос автодилеров. Как писал «Рамблер», газета выяснила, что рост цен на машины в России в первом квартале 2021-го достиг восьми процентов.

Большинство марок уже дважды с начала года повысили цены. В частности, российский бестселлер Lada в январе подорожал на два процента и на столько же - в марте, а Nissan в январе - феврале поднял цены на все модели на 0,9–3,3 процента (20–90 тысяч рублей).

Дополнительным фактором роста цен эксперты назвали дефицит автомобилей, который возник из-за остановки производств во время пандемии и нехватки микросхем.

Форманчук отметил, что за прошлый год доллар вырос к рублю на 20 процентов и стоимость комплектующих для авто выросла.

«Машины не успели подорожать на такую сумму. Так как доллар продолжает расти, естественно, что стоимость машин тоже растет. Процесс остановится, только когда рубль будет укрепляться. Хотя и в этом случае цены будут расти, потому что мы привыкли к этому. Невозможно обратное в России», - заявил он.