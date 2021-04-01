Как писал «Рамблер», днем 30 марта вооруженный мужчина забаррикадировался в своем доме в подмосковном поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

Позже выяснилось, что стрелок - 61-летний Владимир Барданов, которого 30 марта пытались задержать по делу о незаконной торговле оружием.

МВД рассказали, что полицейские предъявили жене подозреваемого постановление об обыске и вошли на участок, после чего ее муж начал стрелять из окна и бросил две гранаты.

Осада коттеджа длилась около десяти часов. В доме начался сильный пожар, который удалось потушить через два часа, разбирая завали, спасатели нашли обгоревшее тело Барданова.

Пашаев утверждает, что Барданов обращался к нему за помощью в прошлом году.

«Говорил, что его заказали некие люди. Что его могут подставить в любой момент. Полиция его может привлечь по какому-то старому делу», - заявил он.