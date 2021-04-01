Как писал «Рамблер», днем 30 марта вооруженный мужчина забаррикадировался в своем доме в подмосковном поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
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Позже выяснилось, что стрелок - 61-летний Владимир Барданов, которого 30 марта пытались задержать по делу о незаконной торговле оружием.
В МВД
рассказали, что полицейские предъявили жене подозреваемого постановление об обыске и вошли на участок, после чего ее муж начал стрелять из окна и бросил две гранаты.
Осада коттеджа длилась около десяти часов. В доме начался сильный пожар, который удалось потушить через два часа, разбирая завали, спасатели нашли обгоревшее тело Барданова.
Пашаев утверждает, что Барданов обращался к нему за помощью в прошлом году.
«Говорил, что его заказали некие люди. Что его могут подставить в любой момент. Полиция его может привлечь по какому-то старому делу», - заявил он.
По словам Пашаева, Барданов опасался, что может оказаться в тюрьме, потерять все и больше не выйти. Он добавил, что дал советы Барданову, но тот к ним не прислушался.