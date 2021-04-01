В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пашаев рассказал о планах защищать вешкинского стрелка

Мария Иванова
38 минут назад
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что планировал защищать вешкинского стрелка Владимира Барданова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как писал «Рамблер», днем 30 марта вооруженный мужчина забаррикадировался в своем доме в подмосковном поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.
Позже выяснилось, что стрелок - 61-летний Владимир Барданов, которого 30 марта пытались задержать по делу о незаконной торговле оружием.
В МВД рассказали, что полицейские предъявили жене подозреваемого постановление об обыске и вошли на участок, после чего ее муж начал стрелять из окна и бросил две гранаты.
Осада коттеджа длилась около десяти часов. В доме начался сильный пожар, который удалось потушить через два часа, разбирая завали, спасатели нашли обгоревшее тело Барданова.
Пашаев утверждает, что Барданов обращался к нему за помощью в прошлом году.
«Говорил, что его заказали некие люди. Что его могут подставить в любой момент. Полиция его может привлечь по какому-то старому делу», - заявил он.
По словам Пашаева, Барданов опасался, что может оказаться в тюрьме, потерять все и больше не выйти. Он добавил, что дал советы Барданову, но тот к ним не прислушался.
Общество,Видео,Эльман Пашаев,Михаил Ефремов,Росгвардия,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители