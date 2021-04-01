Познер может покинуть Грузию в связи с ультиматумом радикалов

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что может раньше запланированного срока покинуть Грузию из-за скандала, которым обернулся его приезд на празднование дня рождения. Об этом пишет РИА Новости.

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Познер решил отпраздновать в Грузии свое 87-летие. Однако отель, в котором он остановился, закидали яйцами. Участники акции протеста потребовали, чтобы российский журналист, не признающий территориальную целостность Грузии, уехал из страны. Произошли столкновения протестующих с полицией.

Сам Познер, комментируя ситуацию, заявил, что сейчас находится в безопасности.

«Я сейчас в гостинице. В безопасности», - рассказал журналист.

Телеведущий отметил, что обратно он собирался возвращаться 3 апреля, но допускает, что уедет раньше.

«На сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», - пояснил Познер.