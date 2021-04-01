Кошку, которая принесла своих котят в ветклинику, сняли на видео

Бездомная кошка принесла своих больных котят, у которых были воспалены глаза ветеринарную клинику. Видео публикует «Reuters».

На трогательных кадрах можно увидеть, как кошка несёт своего котёнка к ветеринарную клинику. Ветврач аккуратно капает всем представителям семейства кошачьих капли в глаза.