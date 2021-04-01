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Кошку, которая принесла своих котят в ветклинику, сняли на видео

Александр Кузьмин
39 минут назад
Бездомная кошка принесла своих больных котят, у которых были воспалены глаза ветеринарную клинику. Видео публикует «Reuters».
На трогательных кадрах можно увидеть, как кошка несёт своего котёнка к ветеринарную клинику. Ветврач аккуратно капает всем представителям семейства кошачьих капли в глаза.
Случай произошёл в турецком городе Измир, в районе Карабаглар. Стоит отметить, что кошки – один из символов Турции. Например, по данным ветеринарной службы только в Стамбуле обитает 125 тысяч ничейных котов.
Общество,Видео,Reuters,
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