Кошку, которая принесла своих котят в ветклинику, сняли на видео

Бездомная кошка принесла своих больных котят, у которых были воспалены глаза ветеринарную клинику. Видео публикует «Reuters».
На трогательных кадрах можно увидеть, как кошка несёт своего котёнка к ветеринарную клинику. Ветврач аккуратно капает всем представителям семейства кошачьих капли в глаза.
Случай произошёл в турецком городе Измир, в районе Карабаглар. Стоит отметить, что кошки – один из символов Турции. Например, по данным ветеринарной службы только в Стамбуле обитает 125 тысяч ничейных котов.