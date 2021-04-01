Стали известны самые необычные вакансии в апреле

Парфюмер, упаковщик бургеров и тестовод попали в список необычных вакансий в России в апреле. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера" , проанализировал 100 тыс. вакансий на апрель и составил список самых необычных.

Так, "Сбер" ищет парфюмера для разработки и запуска в производство аромата ключевого продукта компании. Помимо создания первого нестандартного аромата в соответствии с идеей заказчика, будущем сотруднику предстоит в дальнейшем развивать линейку "СберАромат" и запускать ароматы для сервисов всей экосистемы. Еще одна необычная вакансия в другой компании открыта для кофе-леди, которая сможет готовить кофе, чай и молочные коктейли, вежливо обслуживать гостей, работать с кассой и выкладывать продукцию на бар.

В список необычных вакансий вошел тестовод на один из хлебозаводов. В обязанности будущего сотрудника будет входить знание целей и задач отделения тестоприготовления, работа с панелями управления тестомесильной машины, снятие показаний счетчиков и анализ расхода муки.

На работу вахтой ищут упаковщика бургеров. В этом случае соискатели должны быть готовы к физическому труду. В обязанности будущего работника входит не только упаковка готовой еды, но и разгрузка и погрузка продукции. Работодатель предлагает бесплатное проживание, питание и спецодежду.