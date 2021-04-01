Хирурги в городе РФ начнут лечить ожирение по полису ОМС

В Новосибирской областной клинической больнице готовятся лечить ожирение с помощью хирургических методов. Об этом на круглом столе в "РГ" рассказала главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова.

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"В последние годы мы, к сожалению, видим сильный рост ожирения, причем не только у взрослых, но и в детском, подростковом и молодом возрасте, - отмечает эксперт. - Это, в первую очередь, связано с изменением структуры питания за последние 15-20 лет".

Ожирение - это, безусловно, заболевание, оно требует медицинской помощи. "Оно может быть ассоциировано и с проблемами репродуктивного здоровья, - перечисляет Олеся Шабельникова, - и с артериальной гипертензией, и с сахарным диабетом, и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, и с онкологией. То есть, речь идет о тех проблемах и состояниях, которые нередко приводят к высокой инвалидизации и смертности пациентов".

Эндокринолог убеждена, что большое значение имеет профилактика ожирения. Важно формирование здорового образа жизни, начиная с детского возраста. Для этого должна быть организована соответствующая просветительская работа в школах и даже в детских садах. Что касается оказания бариатрической помощи (комплекс хирургических операций на желудке и кишечнике), то наиболее эффективным, по мнению Олеси Шабельниковой, является мультидисциплинарный подход.

Чтобы оказать реальную помощь пациенту, в одной связке должны работать и эндокринолог, и врач-диетолог, и врачи лечебной физкультуры. И обязательно - психологи, которые занимаются коррекцией отклонения пищевого поведения, разработкой системы питания и режима физических нагрузок.

По словам специалиста, сегодня активно применяются немедикаментозные методы коррекции веса. Однако и медикаментозные способы коррекции, и хирургические методы лечения также нужно развивать. Например, пациенту с морбидной формой ожирения (индекс массы тела - от 40 кг/кв.м немедикаментозное лечение не поможет. А таких пациентов примерно десять процентов.

- На сегодня хирургические методы все больше и больше входят в нашу практику, - констатирует эксперт. - Но работа хирурга будет нивелирована, если у пациента не будет нужного медицинского сопровождения до применения бариатрической хирургии и после данного вмешательства.